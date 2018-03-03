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رويترز: تركيا تقتل 36 من قوات النظام السورى فى عفرين

السبت، 03 مارس 2018 02:47 م
رويترز: تركيا تقتل 36 من قوات النظام السورى فى عفرين قصف الجيش التركى مدينة عفرين





رويترز
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 قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن طائرات حربية تركية استهدفت قوات موالية للحكومة السورية فى منطقة عفرين بشمال غرب سوريا، اليوم السبت، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 36 منهم.

وأضاف المرصد أن هذه هى المرة الثالثة فى غضون 48 ساعة التى تستهدف فيها طائرات حربية تركية قوات موالية للحكومة دخلت إلى عفرين فى الأسبوع الماضى لدعم وحدات حماية الشعب الكردية فى صد هجوم تركيا ومقاتلى المعارضة الموالين لها.


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