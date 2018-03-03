رويترز: تركيا تقتل 36 من قوات النظام السورى فى عفرين

رويترز: تركيا تقتل 36 من قوات النظام السورى فى عفرينالسبت، 03 مارس 2018 02:47 م
قصف الجيش التركى مدينة عفرين
رويترز
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قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن طائرات حربية تركية استهدفت قوات موالية للحكومة السورية فى منطقة عفرين بشمال غرب سوريا، اليوم السبت، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 36 منهم.
وأضاف المرصد أن هذه هى المرة الثالثة فى غضون 48 ساعة التى تستهدف فيها طائرات حربية تركية قوات موالية للحكومة دخلت إلى عفرين فى الأسبوع الماضى لدعم وحدات حماية الشعب الكردية فى صد هجوم تركيا ومقاتلى المعارضة الموالين لها.
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