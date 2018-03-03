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روسيا تعلن عن تطوير صاروخ جديد يبلغ مداه 280 كيلومترا

السبت، 03 مارس 2018 03:05 م
روسيا تعلن عن تطوير صاروخ جديد يبلغ مداه 280 كيلومترا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين





موسكو (أ ش أ)
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أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم السبت، عن تزويد الجيش الروسى بسلاح صاروخى جديد يدعى (كينجال) (الخنجر) يمثل أهمية كبيرة لفريق تطوير الطائرة (ميج- 31).

وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية بأن هذه الطائرة خرجت إلى حيز الوجود كطائرة مقاتلة اعتراضية تتلخص وظيفتها الأساسية فى التصدى لوسائل الهجوم الجوى المعادية، وأنها خضعت لعملية تحديثية تطويرية تضمنت تطوير جهاز الرادار الخاص بها لتصير قادرة على اكتشاف الأهداف على مسافة 320 كيلومترا وتعقّب 10 أهداف فى آن واحد.

كما تضمنت العملية التحديثية لطائرة (ميج -31) تسليحها بصاروخ جديد "جو- جو" يصل مداه إلى 280 كيلومترا وبذلك تعتبر الطائرة منصة إطلاق للصاروخ " كينجال " الذى تعادل سرعته أضعاف سرعة الصوت.

ونقلت الوكالة الروسية عن خبراء عسكريين أنه لولا الطائرة (ميج- 31) لما رأى الصاروخ (كينجال) النور، وأنه يكتسب السرعة فوق الصوتية بفضل قدرة (ميج- 31) على التحليق بسرعة تجاوز 3 آلاف كم فى الساعة . 


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