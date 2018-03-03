ربة منزل تتهم زوج ابنتها بقتلها عقب العثور عليها مشنوقة بمنزلها فى سوهاج







سوهاج ــ محمود مقبول

اتهمت ربة منزل بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج زوج ابنتها بأنه وراء وفاتها عقب العثور عليها معلقة بإيشارب من القماش بمروحة سقف بإحدى غرف المنزل، وعللت ذلك بسبب وجود خلافات عائلية بينهما.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوجود فتاة جثة هامدة داخل منزلها عقب العثور عليها معلقة بمروحة المنزل.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال والرائد أحمد أبوسديرة رئيس مباحث المركز والنقيب عمر أبوعقرب معاون مباحث المركز قيام "ه ص م ع" 20 سنة ربة منزل بشنق نفسها بإيشارب من القماش يتدلي من مروحة سقف بإحدى غرف المنزل .

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة أفاد بعدم الجزم بسبب الوفاة، وبسؤال والدتها تقيم بذات الناحية اتهمت زوج المتوفاة "أخ ا ع" يقيم بذات الناحية بالتسبب في وفاتها لوجود خلافات عائلية بينهما وبسؤاله أنكر ما نسب إليه.

تم تحرير المحضر رقم 827 إداري مركز طهطا لسنة 2018، وبالعرض علي النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.