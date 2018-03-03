رئيس جامعة بنى سويف : خطة لتوعية الطلاب بترشيد استهلاك المياه







بنى سويف :هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عن خطة الجامعة لتوعية الطلاب بترشيد استهلاك المياه.

وأكد الدكتور منصور حسن فى بيان اليوم السبت، على أهمية دور الجامعة فى التوعية بترشيد استهلاك المياه بين أوساط الشباب، موضحاً أن الخطة تتضمن عقد ورش عمل وندوات تثقيفية ومحاضرات عن كيفية الحفاظ على المياه ونشر ثقافة الندرة المائية وتوضيح أهمية الترشيد، والتعريف بالتحديات الحاضرة والمستقبلية بالواقع المائي والآليات الجيدة للترشيد، علاوة على تشجيع طلاب الجامعة على عمل دراسات وأبحاث ميدانية فى هذا المجال من خلال المسابقات العلمية.

وأضاف أن حملات التوعية سوف تكون بشكل مستمر للحفاظ على المياه والاستخدام الجيد لها، مشيرًا إلى أن الدولة عقدت العزم على مواجهة الإسراف فى استخدام المياه عن طريق جميع المؤسسات المعنية.