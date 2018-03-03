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رئيس برلمان العراق: حريصون على إعادة المفصولين من الداخلية والدفاع للخدمة

السبت، 03 مارس 2018 02:53 م
رئيس برلمان العراق: حريصون على إعادة المفصولين من الداخلية والدفاع للخدمة رئيس مجلس النواب سليم الجبورى





بغداد (أ ش أ)
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أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبورى اليوم السبت، حرص المجلس على إعادة المفصولين من وزارتى الدفاع والداخلية إلى الخدمة.

وأشار الجبوري- وفقا لفضائية (السومرية نيوز) الإخبارية، إلى عقد اجتماع مع الحكومة وبحضور الرئاسات الثلاث واللجنة المالية لدراسة التخصيصات اللازمة لإعادة المفصولين من الوزارتين.

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ماجد الغراوى كشف - فى وقت سابق اليوم - أن لجنته أرسلت كتابا إلى اللجنة المالية النيابية لإضافة 50 ألف درجة وظيفية فى موازنة عام 2018 وتخصيصها إلى وزارتى الداخلية والدفاع من أجل إعادة المفسوخة عقودهم إلى الخدمة.

 


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