رئيس الوزراء العراقى: هناك من يحاول تشتيت القوات الأمنية بالمعارك







بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم السبت، أن هناك من كان يحاول إثارة المشاكل من أجل تشتيت القوات الأمنية بالمعارك، مشيرا إلى أن سلاح الحشد الشعبى من الدولة.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) عن العبادى قوله - فى كلمة له خلال احتفالية الانتصار الكبير على تنظيم (داعش) الإرهابى - "إن هناك من كان يحاول إثارة المشاكل من أجل تشتيت القوات الأمنية بالمعارك، ولقد طلبت من جميع المؤسسات الأمنية توثيق مراحل الانتصار وكيفية تحرير الأراضى وتخليص المدنيين".

وأضاف أن عامل النصر الأول هو الوحدة بين العراقيين، والذى كان له الأثر فى مواجهة إدعاءات البعض وتحريضهم، منوها بأن النصر تحقق بفضل تعاون القوات الأمنية والبيشمركة، مما أسهم فى تحرير الأراضى بالموصل.

وشدد العبادى على أن الحشد العشبى هو قوة تابعة للدولة، كما أن سلاحه من الدولة، لافتا إلى أنه كان مساندا للقوات الأمنية فى جميع معارك التحرير.