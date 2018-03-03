رئاسة مركز الخارجة : إزالة تعديات على مساحة 15 فدان أملاك دولة

رئاسة مركز الخارجة : إزالة تعديات على مساحة 15 فدان أملاك دولةالسبت، 03 مارس 2018 03:10 م
إزالة تعديات -أرشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد،تنفيذ قرارات إزالة تعديات على مساحة 15 فدانا أملاك دولة في عدة مناطق متفرقة بالمركز ، وذلك بالتعاون مع ادارة حماية أملاك الدولة وقوات شرطة من مديرية الأمن،حيث تمت إزالة كافة اشكال التعديات وإعادة الشىء لأصلة وتحررت المحاضر اللازمة باجراءات الازالة وأحيلت غلى النيابة للتحقيق.
وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينةالخارجة فى بيان له ، أنه تمت إزالة التعديات على مساحة 15 فدانًا أملاك دولة في مناطق "عين بيخره - شمال المطار- شرق المطار- جنوب بئر 10 بالمدينة – قرية ناصر الثورة جنوب المدينة"، وتم تنفيذ القرارات بنجاح ودون اية معوقات وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة .
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