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حصول ضاحي علي 433 صوتا والنبراوي 86 بنقابة مهندسي القليوبية

السبت، 03 مارس 2018 12:17 ص
حصول ضاحي علي 433 صوتا والنبراوي 86 بنقابة مهندسي القليوبية المهندس هانى ضاحى





القليوبية-نيفين طه
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أسفرت النتائج النهائية الأصوات الخاصة بمهندسى القليوبية لاختيار النقيب على حصول المهندس هاني ضاحى علي 433 صوتا ، وحصل المهندس طارق النبراوي علي 86 صوتا ، ومصطفي ابوزيد حصل علي 82 صوتا.
 
وكانت الانتخابات الخاصة بنقابة المهندسين، بدأت الجمعة الماضيه لاختيار رؤساء النقابات الفرعية لـ24 نقابة فرعية.
 
 

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