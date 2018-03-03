حصول ضاحي علي 433 صوتا والنبراوي 86 بنقابة مهندسي القليوبية







القليوبية-نيفين طه

أسفرت النتائج النهائية الأصوات الخاصة بمهندسى القليوبية لاختيار النقيب على حصول المهندس هاني ضاحى علي 433 صوتا ، وحصل المهندس طارق النبراوي علي 86 صوتا ، ومصطفي ابوزيد حصل علي 82 صوتا.

وكانت الانتخابات الخاصة بنقابة المهندسين، بدأت الجمعة الماضيه لاختيار رؤساء النقابات الفرعية لـ24 نقابة فرعية.