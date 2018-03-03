حصول ضاحي علي 433 صوتا والنبراوي 86 بنقابة مهندسي القليوبية

حصول ضاحي علي 433 صوتا والنبراوي 86 بنقابة مهندسي القليوبيةالسبت، 03 مارس 2018 12:17 ص
المهندس هانى ضاحى
القليوبية-نيفين طه
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أسفرت النتائج النهائية الأصوات الخاصة بمهندسى القليوبية لاختيار النقيب على حصول المهندس هاني ضاحى علي 433 صوتا ، وحصل المهندس طارق النبراوي علي 86 صوتا ، ومصطفي ابوزيد حصل علي 82 صوتا.
وكانت الانتخابات الخاصة بنقابة المهندسين، بدأت الجمعة الماضيه لاختيار رؤساء النقابات الفرعية لـ24 نقابة فرعية.
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