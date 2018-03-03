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حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

السبت، 03 مارس 2018 11:31 م
حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية حبس - ارشيفية





المنوفية_ محمد فتحى ومحمود شاكر
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قررت نيابة الباجور بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام عاطلين كونا تشكيلا عصابىا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة المركز، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

تلقى اللواء احمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بورود معلومات لوحدة مباحث مركز شرطة الباجور تفيد بقيام بأن "س ش ب" حارس خاص، مدرج جنائياً، وسبق اتهامه بقضية مخدرات، و"م ى ف ا" حارس خاص، مقيمين دائرة المركز، يكونان تشكيلاً عصابياً للاتجار فى المواد المخدرة.

 

وبتقنين الإجراءات، وتشكيل فريق للبحث، برئاسة المقدم خالد عبدالحليم مفتش مباحث المركز، والرائد أحمد كشك رئيس المباحث، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين، وبحوزتهم فرد خرطوش، و3 طلقات من ذات العيار، و15 قرصا مخدرا، وكمية من مخدر الحشيش تزن 100 جم، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

 

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحياتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح بغرض الدفاع، والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء، والمبلغ المالى حصيلة البيع، فتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

 


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