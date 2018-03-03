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حالة الطقس اليوم السبت 3/3/2018 فى مصر والدول العربية

السبت، 03 مارس 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم السبت 3/3/2018 فى مصر والدول العربية أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية





كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم السبت، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا.
 

حالة الطقس اليوم فى مصر 

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية ومدن القناة والشوائب العالقة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط شمالا مثيرة للرمال والأتربة.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
 

الطقس فى الأردن 

نهارًا:
ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي لتصبح أعلى من مُعدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية.
ويكون الطقس لطيفاً مع ساعات الظهيرة في عموم المناطق مع ظهور السحب المتوسطة والعالية، ودافئاً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات إلى غربية معتدلة السرعة.
 
في خليج العقبة:
- الرياح: شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 20 درجة مئوية.
 
ليلًا:
تسود أجواء أقل برودة من المُعتاد في عموم المناطق.
وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات وخفيفة السرعة.
 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وربيعياً لطيفاً في المناطق الجبلية، ودافئاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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