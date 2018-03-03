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جنايات المنيا تؤجل نظر طلب رد المحكمة بقضية "محامى مطاى" لجلسة 31 مايو

السبت، 03 مارس 2018 11:05 ص
جنايات المنيا تؤجل نظر طلب رد المحكمة بقضية "محامى مطاى" لجلسة 31 مايو محكمة جنايات المنيا





المنيا - حسن عبد الغفار
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قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز رئيس محكمة الجنايات، تأجيل نظر طلب رد قاضى "محامى مطاى"، والذين تعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة جنائية جديدة، بتهمة التعدى على قاضى داخل محكمة مطاى، وذلك عقب قبول محكمة النقض الطعن المقدم من الدفاع، إلى جلسة 31 مايو المقبل، لتقديم المستندات.

كانت محكمة جنايات المنيا، قررت تأجيل محاكمة 20 محاميا بتهمة إهانة القضاء لليوم الثالث من دور مارس، لإعلان أحد المتهمين، مع إخلاء سبيل المحامين المحبوسين على ذمة القضية.

وقال رأفت سعيد وسمير الصفطى عضوا هيئة الدفاع عن المتهمين، إن المحكمة استمعت إلى أقوال الشهود فى الواقعة، كما استمعت إلى بعض أقوال المحامين فى القضية التى تعود إلى عام 2015 بتهمة التعدى على رئيس نيابة بمركز مغاغة وتعطيل مصالح المواطنين.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل 19 محاميا حضروا جلسة اليوم مع إعلان المتهم الرابع فى القضية لتغيبه عن حضور الجلسة لعدم الإعلان.

 

 


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