جنايات الجيزة تقضى بالسجن المشدد 3 سنوات لعامل يتاجر فى الترامادول

جنايات الجيزة تقضى بالسجن المشدد 3 سنوات لعامل يتاجر فى الترامادولالسبت، 03 مارس 2018 05:52 م
أقراص مخدرة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتى قشيرى، الْيَوْمَ السبت، إسلام فوزى حسن 20 عاما، عامل بشركة أدوات منزلية، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة مخدر "الترمادول" بقصد الاتجار.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد القياتى قشيرى، وعضوية حسن أبو الوفا، وعبد العزيز حبيب، وسكرتارية أحمد فهمى، وأيمن عبد اللطيف.
وأسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة مخدر "الترمادول" بقصد الاتجار، وحيازة سلاح نارى بدون ترخيص، وعدد من الطلقات تستخدم فى السلاح المذكور.
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