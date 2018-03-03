جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تعلن مسئوليتها عن هجمات بوركينافاسو الإرهابية

جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تعلن مسئوليتها عن هجمات بوركينافاسو الإرهابيةالسبت، 03 مارس 2018 09:31 م
هجمات بوركينافاسو الإرهابية
كتب عبد الوهاب الجندى
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أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة فى أفريقيا، مسئوليتها عن الهجمات الإرهابية التى استهدفت مقر قيادة الجيش فى بوركينا فاسو والسفارة الفرنسية فى العاصمة واغادوغو.
ونشرت الجماعة الإرهابية، بيانات على الإنترنت بتفاصيل العمليات المسلحة التى قام بها المسلحين التابعين للتنظيم فى أفريقيا.
وقتل وأصيب نحو 30 شخصا، الجمعة، فى هجمات منسقة استخدمت فيها سيارة مفخخة وإطلاق نار كثيف استهدف مقر قيادة الجيش فى بوركينا فاسو والسفارة الفرنسية فى واغادوغو.
وفى مارس الماضى أعلنت الجماعات المسلحة فى مالى (أنصار الدين والمرابطون ومنطقة الصحراء) ، اندماجها فى مجموعة واحدة تحت اسم "نصرة الإسلام و المسلمين"، وفق ما أعلن المدعو إياد أبو الفضل زعيم الحركة الجديد.
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