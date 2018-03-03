جمارك سفاجا تضبط 3 محاولات تهرب جمركى لجهاز كشف عن المعادن وشيش إلكترونية

كتب : أحمد يعقوب

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا بالإشتراك مع إدارة مكافحة التهرب الجمركى برئاسة هشام العدوى مدير إداررة مكافحة التهرب الجمركى من ضبط 3 محاولات تهريب جهز للكشف عن المعادن وكمية من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته

وقال بيان عن الجمارك إنه فى المحاولة الأولى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والسيارات القادمة من ميناء ضبا السعودى إشتبه أحمد عمران وعبدالعظيم زيدان فى الراكب ك. ج. م القادم من الكويت وبتفتيش أمتعة الراكب تبين وجود 114 شيشة إلكترونية ومستلزماتها مخفاة وموزعة داخل أمتعته الشخصية.

و أضاف البيان أنه فى المحاولتين الثانية والثالثة تم ضبط جهاز للكشف عن المعادن وكمية من الشيش الألكترونية مع راكبين قادمين من الكويت أيضا مخفاة داخل الأمتعة الشخصية وتم الضبط بلجنة من أحمد شاكر وتامر فارس وأحمد مشرف ومحمد عبدالراضى ومجدى عبداللطيف وحمدى صابر وعطيه نصار ووليد عبدالمحسن وربيع راشد تحت إشراف محمد عبدالمنعم مدير إدارة تفتيش الركاب بالنيابة.

وبحسب البيان بلغ إجمالى التعويضات المستحقة 338 الف و800 جنيه، و قرر مدحت رجب أحمد مدير عام جمارك سفاجا إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 3 محاضر ضبط جمركى بأرقام 106 و 108 و 109 لسنة 2018 والتحفظ على المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك والدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية الإدارة العامة وعبدالرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى إلتزام بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.



