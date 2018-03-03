جامعة قناة السويس تضع ضوابط لحسن سير العملية التعليمية .. تعرف عليها







الإسماعيلية- جمال حراجى

أصدر مجلس التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، والطلاب ضوابط لحسن سير العملية التعليمية الفصل الدراسى الثانى

اليوم السابع تنشر هذه الضوابط للتعرف عليها خلال الفصل الدراسى الثانى

* وضع جداول دراسية ثابتة المواعيد والأماكن لجميع المقررات، التى تدرسها الكلية مع سرعة التنسيق مع الكليات الآخرين فى حالة مشاركة أكثر من كلية فى تدريس مقررات بذات الكلية.

* تعليق الجداول الدراسية فى أماكن ظاهرة للطلاب على ان تشمل مكان وزمان المحاضرة واسم القائم بالتدريس (سرعة إفادة ادارة الجامعة بنسخ منها) .

* متابعة الإلتزام بمواعيد وأماكن المحاضرات والمعامل المدرجة بالجداول المعتمدة من الكلية، وعدم إجراء اى تعديل عليها إلا لظروف قهرية بموافقة كتابية من رئيس القسم واعتماد عميد الكلية (إخطار ادارة الجامعة بأى تعديلات فى الجداول) .

* تعليق جدول محاضرات كل مدرج على الباب الخاص به، وكذلك الأمر بالنسبة للمعامل، تعليق جدول الساعات المكتبية على باب عضو هيئة التدريس مع ضرورة التواجد خلال الساعات المكتبية داخل المكتب (ساعة مكتبية / ساعة تدريسية).

* التأكيد على توزيع محتوى المقرر على الطلاب وعرض إستبيان قياس مدى رضاء الطلاب فى المحاضرة الأولى من كل مقرر، وتحديد كتاب مرجعى للطالب لكل مقرر دراسى أو توفير الكتاب الجامعى، وضرورة الإلتزام بمواصفات الكتاب الجامعى والمعتمدة من مجلس الجامعة وذلك للمقررات التى ليس لها كتاب مرجعى، على ان يتم إعتماده من مجلس القسم المختص.

* توفير ( 5 ) نسخ من كل كتاب جامعى بمكتبة الكلية ونسخة لدى رئيس القسم وأخرى لدى عميد الكلية .

* التأكيد على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة،الإلتزام بالمحتوى العلمى للمقرر الدراسي، وضرورة التواصل مع الطلاب والتحاور معهم وحل مشكلاتهم وحسن معاملتهم .

* إستخدام الوسائط المتعددة والنماذج ووسائل المحاكاة لتحقيق أعلى استفادة للطلاب، وضرورة رصد حضور وغياب الطلاب وعدم السماح لغير المقيدين بالكشوف بحضور المحاضرات، واستخدام طرق غير تقليدية فى التدريس مثل حل المشكلات – العصف الذهنى – العمل فى مجموعات صغيرة وغيره.

* إجراء تقويم دورى للطلاب على مدار الفصل الدراسي، وطرح إستبيان مدى رضاء الطلاب فى آخر 15 دقيقة من محاضرات الأسبوع الثانى عشر أو الثالث عشر من الدراسة، وإجراء عمليات التحليل الإحصائى لها وعرض نتائج التحليل على عضو هيئة التدريس، بعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

* ضرورة القيام بأعمال الإرشاد الأكاديمى طبقاً للجداول المعدة لذلك وعدم السماح للطلاب القيام بتسجيل المقررات، وذلك فى الكليات التى تعمل بنظام الساعات المُعتمدة.