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تونس تمنع الأئمة المترشحين للانتخابات البلدية من الوعظ بالمساجد

السبت، 03 مارس 2018 04:31 م
تونس تمنع الأئمة المترشحين للانتخابات البلدية من الوعظ بالمساجد الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى





كتبت آمال رسلان
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أعلن وزير الشؤون الدينية التونسى أحمد عظوم، اليوم السبت أنه فى إطار خطة الوزارة الرامية إلى تحييد المساجد وإبعادها عن التوظيف السياسى والحزبى استعدادا للانتخابات البلدية فى 6 مايو المقبل، وتكريسا للفصل السادس من الدستور، تمت دعوة الائمة المترشحين للانتخابات إلى التخلى مؤقتا عن مهامهم فى الإمامة.

 

وأبرز عظوم، فى تصريح إعلامى نقلته وكالة الأنباء التونسية أهمية قيام أئمة المساجد بدور إيجابى وحيادى، عبر تبسيط مفهوم الديمقراطية وإبراز أهميتها فى المجتمعات الحديثة، مع تفادى الدعاية الى حزب أو توجه سياسى بعينه.

 

وأضاف أن الغاية الأساسية للمسجد هى تعبدية، فضلا عن غاياته الدنيوية من خلال التطرق إلى الشأن العام فى إطار المصلحة العامة التى تهم الجميع وتمس المواطن، بصرف النظر عن انتماءاته ومعتقداته.

 

وبخصوص المساجد الخارجة عن السيطرة، نفى الوزير وجود مساجد تسيرها إطارات دينية غير معينة من قبل الوزارة، لافتا من جهة أخرى، إلى ضعف الإمكانيات المخصصة لصيانة المساجد وترميمها والتى تناهز 1,400 مليون دينار، رغم وجود العديد منها المتداعية و الآيلة للسقوط، والتى تتطلب وفق تقديره تدخلا عاجلا.


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