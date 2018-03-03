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توقيف ضابطة لبنانية بتهمة تلفيق تهمة التعامل مع إسرائيل للممثل زياد عيتانى

السبت، 03 مارس 2018 01:00 ص
توقيف ضابطة لبنانية بتهمة تلفيق تهمة التعامل مع إسرائيل للممثل زياد عيتانى الفنان اللبنانى زياد عيتانى





بيروت (أ ف ب)
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أوقفت السلطات الأمنية اللبنانية، الجمعة، ضابطة كبيرة للاشتباه بتورّطها بتلفيق تهمة التعامل مع إسرائيل للممثل زياد عيتانى، الذى أثار توقيفه قبل أشهر صدمة كبيرة بين اللبنانيين، بحسب ما أفاد مصدر مطّلع على التحقيق لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه إن المقدّم سوزان الحاج، التى كانت تشغل سابقا منصب مديرة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية فى قوى الأمن الداخلى "أوقفت على ذمّة التحقيق بعد ظهر اليوم" الجمعة بناء على إشارة قضائية للاشتباه بأنها "استعانت بقرصان معلوماتية لتلفيق تهمة التواصل مع فتاة إسرائيلية للممثل زياد عيتاني" الذى ما زال قيد التوقيف.

وكتب وزير الداخلية نهاد المشنوق فى تغريدة ليل الجمعة "كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني..البراءة ليست كافية، الفخر به وبوطنيته هو الحقيقة الثابتة الوحيدة" واصفا عيتانى بانه "البيروتى الاصيل العربى الذى لم يتخل عن عروبته وبيروتيته يوما واحدا".

وكان جهاز أمن الدولة أوقف فى 23 نوفمبر الفائت الممثل المسرحى للاشتباه بأنه قام ب"التخابر والتواصل والتعامل" مع إسرائيل.

وفى منتصف ديسمبر أحيل الممثل الشاب إلى القضاء العسكري، وزياد عيتانى ممثل لبنانى فى مطلع الأربعينات، ذاع صيته فى السنوات الماضية فى أعمال مسرحية هزلية تناولت خصوصا تاريخ مدينة بيروت وعاداتها والتغيّرات التى طرأت عليها فى العقود الماضية.


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