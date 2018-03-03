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تنمية الصادرات: توافر 217 فرصة تصديرية فى عدة قطاعات أبرزها الملابس

السبت، 03 مارس 2018 06:00 ص
تنمية الصادرات: توافر 217 فرصة تصديرية فى عدة قطاعات أبرزها الملابس شرين الشوربجى رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات





كتب – إسلام سعيد
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أعلنت هيئة تنمية الصادرات، عبر بوابتها الإلكترونية لخدمات المصدرين، عن توافر 217 فرصة تصديرية فى 8 قطاعات اقتصادية مختلفة متاحة للمصدرين حاليًا.

 

واشتملت البوابة الإلكترونية لهيئة تنمية الصادرات على خدمات "يلا نصدر"، وبها الفرص التصديرية فى قطاعات الملابس الجاهزة والأغذية والمشروبات ومنتجات الجمال والعناية بالبشرة والموضة والإكسسوارات، والمعدات الكهربائية ومكونات السيارات وقطع غيار وخدمات تصنيع.

 

وكشفت الدكتورة شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لتنمية الصادرات، أن إطلاق الهيئة بوابة إلكترونية خاصة بالتصدير تحت مسمى "أنا مصدر" تتيح لأول مرة لمجتمع المصدرين خريطة مفصلة عن المنتجات المصرية والأسواق المستهدفة لها، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية وتكلفة الشحن والمزايا المختلفة للمنتجات المصرية فى كافة الدول وسيتم تحديثها دوريا لتتماشى مع متغيرات حركة الأسواق.

 

وأكدت، أن إطلاق البوابة هى بداية لانطلاقة حقيقة للهيئة فى تقديم كافة الخدمات للمصدرين بشكل مرن والبحث عن فرص تصدير للمنتجات التى تتطلبها تلك الأسواق عن طريق تطبيق "أبلكيشن" تستطيع من خلاله التعرف على كل ما هو جديد بين الدول المستوردة والمصدرة.

 


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