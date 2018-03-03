تمديد إضراب القطاع العام فى تشاد







أ ف ب

أعلنت النقابات التشادية، السبت، تمديد الاضراب فى القطاع العام ودعا ائتلاف أحزاب المعارضة إلى يوم شلل تام فى 12 مارس.

وقال ميشال بركة رئيس اتحاد النقابات التشادية من على منبر بورصة العمل فى وسط نجامينا "قررنا مواصلة الاضراب حتى تلبية مطالبنا كافة بالكامل".

واتخذ هذا القرار بعد اجتماع ائتلاف النقابات إثر لقاء الخميس مع الرئيس التشادى أدريس ديبي.

وطلب الرئيس التشادى فى الاجتماع من النقابات "العودة إلى الحوار لإنهاء الاضراب الذى يشل قطاعات حيوية"، بحسب مصدر نقابي.

وكانت الدولة بادرت فى يناير 2018 الى الاقتطاع من أجور الموظفين، ما أدى إلى تحرك اجتماعى كبير. وينفذ القطاع العام أضرابا منذ خمسة اسابيع.

من جهتها، وجهت أحزاب المعارضة المنضوية فى "جبهة المعارضة الجديدة من أجل التداول والتغيير"، نداء إلى يوم "مدينة مشلولة" فى 12 مارس من أجل أن تقول "لا والف لا للسياسة اللاجتماعية لادريس ديبي" بحسب ما قال محمد أحمد الهابو المتحدث باسم حزب الحريات والتنمية ومنسق الجبهة المعارضة.