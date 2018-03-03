تلميذ حاول تقليد فقرة الساحر بمنزله فلقى مصرعه شنقاً فى بنى سويف

تلميذ حاول تقليد فقرة الساحر بمنزله فلقى مصرعه شنقاً فى بنى سويفالسبت، 03 مارس 2018 10:18 م
اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف
بنى سويف :هانى فتحى
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لقى تلميذ، مصرعه، اليوم السبت، خنقاً أثناء لهوه بحبل غسيل داخل منزله بمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.
وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء ممدوح أبو زيد مدير مباحث المديرية، بمصرع طفل يدعى " عبد الرحمن.أ.د" 10 سنوات، تلميذ، خنقا أثناء لهوه بـ"حبل غسيل" داخل منزله ونقلت جثته لمستشفى ببا المركزى.
تبين من التحريات الأولية التى أشرف عليها العميد خالد عبد السلام رئيس مباحث المديرية، وقادها المقدم مصطفى أبو طالب رئيس مباحث مركز شرطة ببا، أن الطفل ويدعى"عبد الرحمن.أ.د" ، 10 سنوات، حاول تقليد إحدى فقرات الساحر مستخدما "حبل غسيل" وأثناء لهوه، التف حول عنقه ما أدى إلى خنقه ووفاته فى الحال.
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