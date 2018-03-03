تلميذ حاول تقليد فقرة الساحر بمنزله فلقى مصرعه شنقاً فى بنى سويف







بنى سويف :هانى فتحى

لقى تلميذ، مصرعه، اليوم السبت، خنقاً أثناء لهوه بحبل غسيل داخل منزله بمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء ممدوح أبو زيد مدير مباحث المديرية، بمصرع طفل يدعى " عبد الرحمن.أ.د" 10 سنوات، تلميذ، خنقا أثناء لهوه بـ"حبل غسيل" داخل منزله ونقلت جثته لمستشفى ببا المركزى.