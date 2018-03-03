تعرف على 5 خطوات مشتركة بين الأوقاف والأزهر بالإسكندرية لنشر الإسلام الوسطى

تعرف على 5 خطوات مشتركة بين الأوقاف والأزهر بالإسكندرية لنشر الإسلام الوسطىالسبت، 03 مارس 2018 02:00 ص
قوافل دعوية - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
إضافة تعليق
يعد التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف أحد أهم الخطوات لنشر الإسلام الوسطى فى مصر، وفى محافظة الإسكندرية هناك تتعاون مشترك بين الأزهر الشريف ومديرية الأوقاف بالإسكندرية لنشر الإسلام الصحيح والمستنير ومن أهم خطوات التعاون بين الجانبين :
1- تنظيم ملتقيات مشتركة بين الوعاظ وأئمة الأوقاف فى المساجد والزوايا
2- الأمسيات الأسبوعية والقوافل الدعوية ستكون مشتركة بين الأزهر والأوقاف
3- التقرب من الشباب والوصول اليهم من خلال الدروس اليومية بالمساجد
4- إعداد خطة مشتركة للبدء فى تنفيذها خلال شهر رجب وشعبان ورمضان
5- عدم الخوض فى أى موضوعات جدالية على شاشة الفضائيات .
إضافة تعليق
"لف وارجع تانى".. 5 نجوم رحلوا عن الأهلى وعادوا إليه بعد التألق من بوابة أندية أخرى.. أحمد الشيخ من دكة التتش لهداف الدورى.. هشام محمد رحالة بين الأندية.. وأيمن أشرف أساسى فى المنتخب بعد عودته للقلعة الحمراء
صور..النص الحلو من العالم × أسبوع..مكسيكيون يتزوجون الأشجار.. صينيون يقتلون الأرواح الشريرة بالألعاب النارية..مهرجان للفوانيس بتايوان..اكتشاف أقدم وشم بالتاريخ على ذراع مومياء مصرية.. وعرض فساتين الحلوى ببروكسل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة