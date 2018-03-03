تعرف على 5 خطوات مشتركة بين الأوقاف والأزهر بالإسكندرية لنشر الإسلام الوسطى







الإسكندرية – أسماء على بدر

يعد التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف أحد أهم الخطوات لنشر الإسلام الوسطى فى مصر، وفى محافظة الإسكندرية هناك تتعاون مشترك بين الأزهر الشريف ومديرية الأوقاف بالإسكندرية لنشر الإسلام الصحيح والمستنير ومن أهم خطوات التعاون بين الجانبين :

1- تنظيم ملتقيات مشتركة بين الوعاظ وأئمة الأوقاف فى المساجد والزوايا

2- الأمسيات الأسبوعية والقوافل الدعوية ستكون مشتركة بين الأزهر والأوقاف

3- التقرب من الشباب والوصول اليهم من خلال الدروس اليومية بالمساجد

4- إعداد خطة مشتركة للبدء فى تنفيذها خلال شهر رجب وشعبان ورمضان

5- عدم الخوض فى أى موضوعات جدالية على شاشة الفضائيات .