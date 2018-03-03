تعرف على مهام اللجنة القومية لإنقاذ مرضى الجلطات القلبية الحادة × 6 معلومات

تعرف على مهام اللجنة القومية لإنقاذ مرضى الجلطات القلبية الحادة × 6 معلوماتالسبت، 03 مارس 2018 05:13 م
الدكتور أحمد عماد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
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بعد صدور قرار الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، القرار رقم 75 لسنة 2018 بتشكيل لجنة قومية خاصة بالتدخل الأولى لجلطات القلب الحادة.
"اليوم السابع" يستعرض أهم المعلومات حول اللجنة ومهامها وما تستهدفه لصالح المريض وعلاجه.
1- تستهدف اللجنة الحد من ارتفاع الإصابة بأمراض القلب.
2- تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لمريض القلب فى مصر، خاصة الجلطات الحادة.
3- وضع بروتوكولات العلاج الخاصة بجلطات القلب الحادة.
4- تحديد المعايير الفنية للمستشفيات والأطباء المسموح لهم بالتعامل مع حالات التدخل الأولى لجلطات القلب الحادة.
5- تحديد المستشفيات التى يتم إحالة الحالات الحرجة لها .
6- وضع برنامج تثقيف صحى للمواطنين للحد من التعرض لحالات القلب الحرجة.
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