video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 مارس 2018 11:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على مهام اللجنة القومية لإنقاذ مرضى الجلطات القلبية الحادة × 6 معلومات

السبت، 03 مارس 2018 05:13 م
تعرف على مهام اللجنة القومية لإنقاذ مرضى الجلطات القلبية الحادة × 6 معلومات الدكتور أحمد عماد وزير الصحة





كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

بعد صدور قرار الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، القرار رقم 75 لسنة 2018 بتشكيل لجنة قومية خاصة بالتدخل الأولى لجلطات القلب الحادة.
 
"اليوم السابع" يستعرض أهم المعلومات حول اللجنة ومهامها وما تستهدفه لصالح المريض وعلاجه.
 
1- تستهدف اللجنة الحد من ارتفاع الإصابة بأمراض القلب.
2- تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لمريض القلب فى مصر، خاصة الجلطات الحادة.
3- وضع بروتوكولات العلاج الخاصة بجلطات القلب الحادة.
4- تحديد المعايير الفنية للمستشفيات والأطباء المسموح لهم بالتعامل مع حالات التدخل الأولى لجلطات القلب الحادة.
5- تحديد المستشفيات التى يتم إحالة الحالات الحرجة لها .
6- وضع برنامج تثقيف صحى للمواطنين للحد من التعرض لحالات القلب الحرجة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الصحة" تشكل لجنة قومية للتدخل الأولى لجلطات القلب

الصحة

القلب

الجلطات



لا تفوتك
السيسى يؤكد تطلع مصر لزيادة حجم أنشطة "هواوي" العالمية

السيسى يؤكد تطلع مصر لزيادة حجم أنشطة "هواوي" العالمية

نقيب الفلاحين: مصر فى حالة حرب وتستدعى الجندى عبد الفتاح السيسى لقيادتها (صور)

نقيب الفلاحين: مصر فى حالة حرب وتستدعى الجندى عبد الفتاح السيسى لقيادتها (صور)

حيثيات "الدستورية العليا" بشأن صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. المحكمة: جميع الأحكام القضائية جاءت عدوانا على اختصاص البرلمان.. وتؤكد: توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية من الأعمال السيادية

حيثيات "الدستورية العليا" بشأن صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. المحكمة: جميع الأحكام القضائية جاءت عدوانا على اختصاص البرلمان.. وتؤكد: توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية من الأعمال السيادية

النقابات تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى.. نقيب المعلمين: محاولات أهل الشر لطمس إنجازاته لن تنجح.. و"العلاج الطبيعى": انتشل مصر من الغرق وأعادها للريادة.. "الزراعيين": حقق مشروعات عملاقة وبادرنا بميلون توكيل

النقابات تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى.. نقيب المعلمين: محاولات أهل الشر لطمس إنجازاته لن تنجح.. و"العلاج الطبيعى": انتشل مصر من الغرق وأعادها للريادة.. "الزراعيين": حقق مشروعات عملاقة وبادرنا بميلون توكيل

أم تجنى أرباحا من بيع حليبها للاعبى كمال الأجسام بقبرص

أم تجنى أرباحا من بيع حليبها للاعبى كمال الأجسام بقبرص

7 دقائق لا تفوتك من المتعة لسحر محمد صلاح مع ليفربول.. فيديو

7 دقائق لا تفوتك من المتعة لسحر محمد صلاح مع ليفربول.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة