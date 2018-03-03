تعرف على رقم حساب وشروط إيداع 2000 ريال رسوم تكرار العمرة

تعرف على رقم حساب وشروط إيداع 2000 ريال رسوم تكرار العمرةالسبت، 03 مارس 2018 12:38 م
هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة
كتبت ميرفت رشاد
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أعلن هشام أمين، رئيس لجنة السياحة الدينية، بلجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، اليوم السبت، عن فتح اللجنة حسابا بالبنك المركزى المصرى يحمل رقم "8 / 78999 / 450/ 9" باسم وزارة السياحة "رسوم عمرة متكررة خلال 3 سنوات ماضية"، حيث يمكن الدفع من بنوك"الأهلى، ومصر، والقاهرة"
وقال رئيس لجنة السياحة الدينية فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، إن شروط الإيداع تتضمن سداد رسوم التكرار العمرة والبالغ قدرها 2000 ريال، بالجنيه المصرى للمعادل لسعر الريال يوم الإيداع، مشيرا إلى أن الحساب مرتبط إلكترونيا مع موقع خدمات الحج والعمرة بوزارة السياحة http://www.hajj.gov.eg/
وأضاف أن قسيمة الإيداع تتضمن البيانات" اسم المودع، الرقم القومى، سنة تكرار العمرة، الشركة المنفذة للرحلة".
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