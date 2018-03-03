تعرف على خطة "الزراعة" لإنتاج المخصبات للحد من استخدام الأسمدة × 7 معلومات

تعرف على خطة "الزراعة" لإنتاج المخصبات للحد من استخدام الأسمدة × 7 معلوماتالسبت، 03 مارس 2018 02:00 ص
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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ينشر "اليوم السابع"، خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى التوسع فى إنتاج المخصبات الزراعية للحد من الأسمدة الكيماوية، خاصة بعد انتشار مخصبات فى الأسواق لا ترقى بمستوى الإنتاج المصرح به من قبل وزارة الزراعة.
1- بدء 3 وحدات بالزراعة بالتوسع فى زيادة إنتاج المخصبات الحيوية الزراعية.
2- طرح منتجات المخصبات المسجلة من وزارة الزراعة فى الجمعيات الزراعية.
3- حملات رقابية مكثفة على مصانع ومنافذ وأسواق بيع المخصبات الزراعية.
4- أخذ عينات من المنتجات المطروحة للتأكد من مطابقتها المواصفات .
5- حظر بيع غير المسجلة من وزارة الزراعة بالمنافذ الأهلية والجمعيات.
6- قيام الإدارة المركزية للبساتين ومكافحة الآفات بضبط أى مخالفات وتحويله للنيابة.
7- حملات للتعرف على مشاكل المزارعين تجاه أى مخصب تم تداوله دون الرجوع إلى وزارة الزراعة.
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