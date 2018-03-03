تعرف على أمنيات وزراء السياحة والثقافة والآثار بخط أيديهم لمدينة أبوسمبل







كتبت ميرفت رشاد

حرص وزراء السياحة والثقافة والآثار، على تسجيل أمنياتهم بخط أيدهم فى سجلات زيارات فندق "سيتى أبو سمبل" بمحافظة أسوان، خلال الاحتفالات بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بمعبد أبو سمبل فبراير الماضى.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، فى سجل الزيارات " سعدت بزيارة الفندق والذى يعتبر من معالم أبو سمبل ..تحياتى بدوام التقدم والتوفيق".





بينما أعرب خالد العنانى وزير الآثار، عن خالص تمنياته بدوام النجاح والاستمرار فى تقديم أفضل خدمة لزائرى أبو سمبل.





فيما قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فى سجل الزيارات " سعدت جدا بفترة إقامتى هنا فى هذه المدينة الرائعة الهادئة.. أتمنى العودة قريبا".



