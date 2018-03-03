تحرير 1271 مخالفة مرورية وضبط 17 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالبحيرة







البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم السبت، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة، والخارجين على القانون الذين يشكلون بؤرًا إجرامية، وضبط حائزى ومتاجرى الأسلحة والمخدرات والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1271 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية.

كما تمكنت الحملة عن ضبط هاربين من تنفيذ 2285 حكما قضائيا بالحبس، وضبط 17 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات.

كما شنت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق ومديرية التموين، برئاسة المهندس كمال راشد، حملة مكبرة، لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة، وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفى، رئيس مباحث التموين، والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية، عن ضبط "محمد ح ع" 37 سنة، صاحب محل لبيع زيوت وشحوم السيارات بقرية صندوق التابعة لمركز أبوالمطامير، لتجميعه مواد بترولية مدعمة وتعبئتها فى جراكن، لإعادة بيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط بخوزته 200 لتر سولار.

كما تم ضبط "طه ال م" 42 سنة، صاحب مخزن مواد غذائية بمدينة أبو المطامير، لحيازته وتخزينه زيت طعام فى جراكن غير مدون عليها أى بيانات وعلامات تجارية، وضبط بحوزته 240 كيلو زيت طعام، وتحررت المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة.