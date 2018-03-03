تحديد دورتى الانتخابات الرئاسية بمدغشقر فى 24 نوفمبر و24 ديسمبر







أعلن وزير خارجية مدغشقر هنرى رابارى نجاكا، أن دورتى الانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام ستجريان فى 24 نوفمبر و24 ديسمبر.

وقال الوزير عبر قناة "تى فى 5 موند" "بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية، ستجرى الدورة الاولى فى 24 نوفمبر والدورة الثانية فى 24 ديسمبر، وستجرى الانتخابات التشريعية بعد ذلك مباشرة".

وأضاف أن "البرلمان والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ تعمل حاليا لإقرار القوانين الانتخابية".

وحتى الآن، لم يعلن الرئيس هيرى راجاوناريمامبيانينا الذى انتخب فى 2013 نيته الترشح لولاية ثانية أو لا.

فى المقابل، أعلن رئيسان سابقان أنهما سيخوضان المعركة: مارك رافالومانانا الذى تولى الرئاسة بين 2002 و2009 واندريه راجولينا الذى حكم بين 2009 و2014.

وكان المجتمع الدولى منع الرجلين من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى 2013.

وكان راجولينا اطاح رافالومانانا فى 2009 بمساعدة الجيش وبات رئيسا غير منتخب فى إطار مرحلة انتقالية استمرت حتى 2014.

وأنهى انتخاب هيرى راجاوناريمامبيانينا ازمات سياسية متكررة شهدتها الجزيرة.