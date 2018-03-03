تأخر إقلاع رحلتين دوليتين من مطار القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخر إقلاع رحلتين دوليتين من مطار القاهرة بسبب سوء الأحوال الجويةالسبت، 03 مارس 2018 09:54 ص
مطار القاهرة الدولى
كتب ــ أحمد حمادة
إضافة تعليق
شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، تأخر إقلاع رحلتين دوليتين، وذلك بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة وسوء الأحوال الجوية فى مطارات الوصول.
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن رحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول تم تأجيل إقلاعها بسبب سوء الحالة الجوية فى مطار الهبوط (الوصول)، كما تأخر إقلاع رحلة مصر للطيران 995 والمتجهة إلي ترنتو ، بسبب ظروف التشغيل .
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة