تأخر إقلاع رحلتين دوليتين من مطار القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية







كتب ــ أحمد حمادة

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، تأخر إقلاع رحلتين دوليتين، وذلك بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة وسوء الأحوال الجوية فى مطارات الوصول.





وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن رحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول تم تأجيل إقلاعها بسبب سوء الحالة الجوية فى مطار الهبوط (الوصول)، كما تأخر إقلاع رحلة مصر للطيران 995 والمتجهة إلي ترنتو ، بسبب ظروف التشغيل .