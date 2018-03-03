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تأخر إقلاع رحلتين دوليتين من مطار القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية

السبت، 03 مارس 2018 09:54 ص
تأخر إقلاع رحلتين دوليتين من مطار القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية مطار القاهرة الدولى





كتب ــ أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، تأخر إقلاع رحلتين دوليتين، وذلك بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة وسوء الأحوال الجوية فى مطارات الوصول



وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن رحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول تم تأجيل  إقلاعها بسبب سوء الحالة  الجوية فى مطار الهبوط (الوصول)، كما تأخر إقلاع رحلة مصر للطيران  995 والمتجهة إلي ترنتو ، بسبب ظروف التشغيل .

 

 

 

 


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