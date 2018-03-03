





كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل جاره، بسبب ماسورة مياه، لجلسة 5 مايو المقبل، للمرافعة.

كانت نيابة الزيتون، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، أحالت عاملا قتل جاره بسبب ماسورة مياه، لمحكمة الجنايات.

وفى اعترافات تفصيلية للمتهم، قال إن المجنى عليه تسبب فى قطع المياه فترة كبيرة عن العقار الذى يسكن معه، بسبب تصليح ماسورة خاصة بشقته، ما أدى إلى عدم توجهه لعمله، وعدم وجود مياه للشرب وغيرها من الاستخدامات اليومية، مضيفا: "نزلت للمجنى عليه لمعاتبته، فتعدى على بالضرب، ما دفعنى إلى ضربه كرد فعل وطعنته بالسكين".

تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا بوصول "نادر منير" جثة هامدة، إثر إصابته بطعنات فى أنحاء متفرقة من جسده، فانتقل رجال المباحث، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم جار المجنى عليه، حيث غضب من انقطاع المياه عن شقته، بسبب تصليح المجنى عليه ماسورة المياه وسدد له 10 طعنات لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.