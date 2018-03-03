video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 مارس 2018 12:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل جاره بسبب ماسورة مياه لجلسة 5 مايو المقبل

السبت، 03 مارس 2018 05:14 م
تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل جاره بسبب ماسورة مياه لجلسة 5 مايو المقبل قتل - أرشيفية





كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل جاره، بسبب ماسورة مياه، لجلسة 5 مايو المقبل، للمرافعة.

كانت نيابة الزيتون، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، أحالت عاملا قتل جاره بسبب ماسورة مياه، لمحكمة الجنايات.

وفى اعترافات تفصيلية للمتهم، قال إن المجنى عليه تسبب فى قطع المياه فترة كبيرة عن العقار الذى يسكن معه، بسبب تصليح ماسورة خاصة بشقته، ما أدى إلى عدم توجهه لعمله، وعدم وجود مياه للشرب وغيرها من الاستخدامات اليومية، مضيفا: "نزلت للمجنى عليه لمعاتبته، فتعدى على بالضرب، ما دفعنى إلى ضربه كرد فعل وطعنته بالسكين".

تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا بوصول "نادر منير" جثة هامدة، إثر إصابته بطعنات فى أنحاء متفرقة من جسده، فانتقل رجال المباحث، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم جار المجنى عليه، حيث غضب من انقطاع المياه عن شقته، بسبب تصليح المجنى عليه ماسورة المياه وسدد له 10 طعنات لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تفاصيل قتل مسن وعشيقته لشخص خوفا من فضحه علاقتهما بمدينة السلام

حبس سائق "توك توك" قتل طفل عمره 9 سنوات لاكتشافه علاقته الآثمة بأمه بالقليوبية

حبس عاطل 4 أيام بتهمة قتل تاجر بعد فشله فى سرقته بمنطقة المرج

تفاصيل قتل 4 عاطلين لسائق لسرقة "توك توك" فى المنوفية

اخبار الحوادث

الزيتون

جرائم القتل

حوادث الزيتون

عامل يقتل جارة



لا تفوتك
السيسى يؤكد تطلع مصر لزيادة حجم أنشطة "هواوي" العالمية

السيسى يؤكد تطلع مصر لزيادة حجم أنشطة "هواوي" العالمية

نقيب الفلاحين: مصر فى حالة حرب وتستدعى الجندى عبد الفتاح السيسى لقيادتها (صور)

نقيب الفلاحين: مصر فى حالة حرب وتستدعى الجندى عبد الفتاح السيسى لقيادتها (صور)

حيثيات "الدستورية العليا" بشأن صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. المحكمة: جميع الأحكام القضائية جاءت عدوانا على اختصاص البرلمان.. وتؤكد: توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية من الأعمال السيادية

حيثيات "الدستورية العليا" بشأن صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. المحكمة: جميع الأحكام القضائية جاءت عدوانا على اختصاص البرلمان.. وتؤكد: توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية من الأعمال السيادية

النقابات تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى.. نقيب المعلمين: محاولات أهل الشر لطمس إنجازاته لن تنجح.. و"العلاج الطبيعى": انتشل مصر من الغرق وأعادها للريادة.. "الزراعيين": حقق مشروعات عملاقة وبادرنا بميلون توكيل

النقابات تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى.. نقيب المعلمين: محاولات أهل الشر لطمس إنجازاته لن تنجح.. و"العلاج الطبيعى": انتشل مصر من الغرق وأعادها للريادة.. "الزراعيين": حقق مشروعات عملاقة وبادرنا بميلون توكيل

أم تجنى أرباحا من بيع حليبها للاعبى كمال الأجسام بقبرص

أم تجنى أرباحا من بيع حليبها للاعبى كمال الأجسام بقبرص

7 دقائق لا تفوتك من المتعة لسحر محمد صلاح مع ليفربول.. فيديو

7 دقائق لا تفوتك من المتعة لسحر محمد صلاح مع ليفربول.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة