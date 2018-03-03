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برلمان العراق يقر ميزانية عام 2018 بقيمة 88 مليار دولار

السبت، 03 مارس 2018 02:08 م
برلمان العراق يقر ميزانية عام 2018 بقيمة 88 مليار دولار البرلمان العراقى





رويترز
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قال مشرعان لرويترز إن البرلمان العراقى أقر اليوم السبت ميزانية الدولة لعام 2018 بقيمة 104 تريليونات دينار (88 مليار دولار) برغم مقاطعة المشرعين الأكراد من إقليم كردستان جلسة التصويت.

وقالت المشرعة الكردية أشواق الجاف "قاطعنا التصويت وهناك اقتراحات بالانسحاب من العملية السياسية فى العراق تماماً بعد الظلم الذى تعرض له إقليم كردستان".

وكان مجلس النواب أقر، الخميس الماضى، قراراً يدعو الحكومة الى وضع جدول زمنى لمغادرة القوات الأجنبية من العراق فى إشارة الى التحالف الدولى الذى قدم الاسناد خلال المعارك ضد الإرهابيين.

وأفاد بيان مقتضب صدر عن مكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبورى "بعد أن وجه الشكر لجميع الدول التى وقفت مع العراق فى حربه ضد عصابات داعش مجلس النواب يصوت على قرار يدعو فيه الحكومة إلى وضع جدول زمنى لمغادرة القوات الأجنبية من العراق".

من جانبه قال النائب هشام السهيل لرويترز"البرلمان صوت على قرار ينص على تقديم الشكر للدول الصديقة لتقديمهم الدعم فى هزيمة داعش وبنفس الوقت يطلب القرار من الحكومة تحديد جدول زمنى لانسحاب القوات الأجنبية".


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