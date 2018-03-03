برلمانى روسى: موسكو تتخذ تدابير مماثلة للرد على نشر صواريخ دفاعية أمريكية

برلمانى روسى: موسكو تتخذ تدابير مماثلة للرد على نشر صواريخ دفاعية أمريكيةالسبت، 03 مارس 2018 03:14 م
مجلس النواب الروسى الدوما
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق
قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسى "المجلس الأدنى بالبرلمان" فلاديمير شامانوف إن روسيا تتخذ تدابير مماثلة للرد على نشر الولايات المتحدة 400 صاروخا دفاعيا تستهدف روسيا.
وقال شامانوف، فى تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم السبت، "الموقف بالطبع تحت السيطرة، ويجرى اتخاذ التدابير المماثلة أو سيتم اتخاذها دون تأجيل" للرد على الولايات المتحدة".
إضافة تعليق
هل يتحرك الجيش التركى مجددا للإطاحة بأردوغان؟.. تذمر الجنود بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى فى العدوان على عفرين السورية.. ومراقبون دوليون: فاض الكيل بالعسكريين من سياسة الدكتاتور العثمانى بعد فضح استعانته بداعش
"خوخة اليهود" تراث مصرى يضيع فى المحلة.. المعبد يعود لزمن الفاطميين.. الطائفة اليهودية تطالب بإدراجه أثرا.. وزارة الآثار: بدون قيمة.. ماجدة هارون تسعى لتحويله مركزا ثقافيا.. والأهالى يحكون عنه الأساطير
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة