برلمانى روسى: موسكو تتخذ تدابير مماثلة للرد على نشر صواريخ دفاعية أمريكية







موسكو (أ ش أ)

قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسى "المجلس الأدنى بالبرلمان" فلاديمير شامانوف إن روسيا تتخذ تدابير مماثلة للرد على نشر الولايات المتحدة 400 صاروخا دفاعيا تستهدف روسيا.

وقال شامانوف، فى تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم السبت، "الموقف بالطبع تحت السيطرة، ويجرى اتخاذ التدابير المماثلة أو سيتم اتخاذها دون تأجيل" للرد على الولايات المتحدة".