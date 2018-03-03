video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 مارس 2018 04:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

برلمانى روسى: موسكو تتخذ تدابير مماثلة للرد على نشر صواريخ دفاعية أمريكية

السبت، 03 مارس 2018 03:14 م
برلمانى روسى: موسكو تتخذ تدابير مماثلة للرد على نشر صواريخ دفاعية أمريكية مجلس النواب الروسى الدوما





موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسى "المجلس الأدنى بالبرلمان" فلاديمير شامانوف إن روسيا تتخذ تدابير مماثلة للرد على نشر الولايات المتحدة 400 صاروخا دفاعيا تستهدف روسيا.

وقال شامانوف، فى تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم السبت، "الموقف بالطبع تحت السيطرة، ويجرى اتخاذ التدابير المماثلة أو سيتم اتخاذها دون تأجيل" للرد على الولايات المتحدة". 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الدوما" يفند مزاعم واشنطن حول إحباط صفقات أسلحة روسية

الدوما: روسيا تنفق 46 مليار دولار على احتياجات الدفاع فى عام 2018

الدوما: الاتهام بالتدخل فى انتخابات أمريكا جزء من هيستيريا الكراهية لروسيا

روسيا

اخبار روسيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
تسليم وحدات بأولى مراحل "دار مصر" للإسكان المتوسط بحدائق أكتوبر 11 مارس

تسليم وحدات بأولى مراحل "دار مصر" للإسكان المتوسط بحدائق أكتوبر 11 مارس

فيديو وصور.. مسنة تسعينية تعيش على «الخبز الناشف» فى حفرة بسوهاج

فيديو وصور.. مسنة تسعينية تعيش على «الخبز الناشف» فى حفرة بسوهاج

هل يتحرك الجيش التركى مجددا للإطاحة بأردوغان؟.. تذمر الجنود بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى فى العدوان على عفرين السورية.. ومراقبون دوليون: فاض الكيل بالعسكريين من سياسة الدكتاتور العثمانى بعد فضح استعانته بداعش

هل يتحرك الجيش التركى مجددا للإطاحة بأردوغان؟.. تذمر الجنود بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى فى العدوان على عفرين السورية.. ومراقبون دوليون: فاض الكيل بالعسكريين من سياسة الدكتاتور العثمانى بعد فضح استعانته بداعش

"خوخة اليهود" تراث مصرى يضيع فى المحلة.. المعبد يعود لزمن الفاطميين.. الطائفة اليهودية تطالب بإدراجه أثرا.. وزارة الآثار: بدون قيمة.. ماجدة هارون تسعى لتحويله مركزا ثقافيا.. والأهالى يحكون عنه الأساطير

"خوخة اليهود" تراث مصرى يضيع فى المحلة.. المعبد يعود لزمن الفاطميين.. الطائفة اليهودية تطالب بإدراجه أثرا.. وزارة الآثار: بدون قيمة.. ماجدة هارون تسعى لتحويله مركزا ثقافيا.. والأهالى يحكون عنه الأساطير

الزمالك يصرف مكافأة الفوز على الطلائع قبل السفر لإثيوبيا

الزمالك يصرف مكافأة الفوز على الطلائع قبل السفر لإثيوبيا

صورة اليوم.. فى عالم ملىء بالأخطاء مطالب وحدك بألا تخطئ

صورة اليوم.. فى عالم ملىء بالأخطاء مطالب وحدك بألا تخطئ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة