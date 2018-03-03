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بدء مرافعة النيابة فى محاكمة بديع و738 آخرين بقضية "فض اعتصام رابعة"

السبت، 03 مارس 2018 10:56 ص
بدء مرافعة النيابة فى محاكمة بديع و738 آخرين بقضية "فض اعتصام رابعة" المستشار حسن فريد - أرشيفية





كتب أحمد الجعفرى
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بدأ ممثل النيابة مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، فى محاكمة بديع و738 متهمًا فى قضية "فض اعتصام رابعة".

والمتهمون فى القضية هم قيادات الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

 


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