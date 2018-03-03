بدء مؤتمر "صوتك للمستقبل" بالمنوفية لدعم الرئيس السيسي







المنوفية – محمود شاكر

بدأ قبل قليل، المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى تعقدة الوحدة المحلية بدروة، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تحت عنوان " صوتك هيفرق .. صوتك للمستقبل .. مصر 2018 " لدعم المشاركة بانتخابات الرئاسة، وذلك تحت رعاية المهندس عبد الحكيم الزفزافى، رئيس مدينة أشمون.

حضر المؤتمر، اللواء فؤاد فيود الخبير العسكرى والاستراتيجى، ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية، والدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة، والدكتور رضا طعيمة، المدرب والمحاضر الدولى، وسوسن طايل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية، والحاج صابر عبدالقوى عضو مجلس النواب، والعميد عماد موسى، مأمور مركز أشمون، والنقيب أحمد الشافعى رئيس مباحث أشمون، وعدد من مديرى الإدارات ورؤساء الوحدات المحلية.