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بدء الاقتراع السرى فى انتخابات مجلس الشيوخ بباكستان

السبت، 03 مارس 2018 02:51 م
بدء الاقتراع السرى فى انتخابات مجلس الشيوخ بباكستان مجلس الشيوخ الباكستانى ـ صورة أرشيفية





إسلام آباد(أ ش أ)
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بدأ المشرعون الباكستانيون اليوم السبت، الإدلاء بأصواتهم فى اقتراع سرى لاختيار أعضاء جدد فى انتخابات مجلس الشيوخ الباكستانى.

وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية أن إجمالى 135 مرشحا، من بينهم 25 سيدة، يتنافسون على 52 مقعدا بمجلس الشيوخ فى الانتخابات التى تجرى كل ست سنوات.

وأضافت الشبكة الأوروبية أن فوز حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف (ن)" بأغلبية المقاعد فى مجلس الشيوخ قد يمكنه من إجراء تعديلات بالدستور ليصبح نواز شريف رئيس الوزراء المقال والرئيس المعزول للحزب مؤهلا من جديد لتولى منصب رئيس الوزراء عندما ينافس الحزب فى الانتخابات العامة التى ستقام فى وقت لاحق من العام الجارى، مشيرة إلى أن الحزب لم يتحدث عن إجراء تعديل للدستور بهذه الطريقة.

ولفتت الشبكة إلى أن (حزب الشعب الباكستانى) المعارض يسيطر - حاليا - على نحو 104 مقاعد فى مجلس الشيوخ، ولكن من المتوقع أن يحل محله "حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (ن)" كأكبر حزب وحيد.

ويجرى التصويت فى مجالس الأقاليم الأربعة الباكستانية والجمعية الوطنية، ويتوقع المسؤولون إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ فى وقت لاحق بعد الظهر.

يذكر أن صدام وقع بين الحزب والقضاء الباكستانى منذ شهر يوليو الماضي، حينما أصدرت المحكمة العليا الباكستانية قرارا بإقالة شريف من منصب رئيس الوزراء لعدم أهليته بسبب إخفائه أصول مالية لديه. كما أصدرت حكما الشهر الماضى يفيد بعزله عن رئاسة حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية (ن)" الذى أسسه.

 


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