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انطلاق المشروع القومى للموهوبين لإختيار الموهوبين رياضياً من أبناء الشرقية غدا

السبت، 03 مارس 2018 02:27 م
انطلاق المشروع القومى للموهوبين لإختيار الموهوبين رياضياً من أبناء الشرقية غدا اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية





الشرقية - إيمان مهنى
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أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، عن بدء فعاليات المشروع القومى للموهوبين رياضياً، بالتعاون بين هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الشباب والرياضة، وذلك غداً الأحد الموافق 4 مارس 2018م بإستاد جامعة الزقازيق .

وأوضح المحافظ فى بيان له، أن المشروع القومى للموهوبين رياضاً يهدف إلى رعاية الطلاب الموهوبين من أبناء المحافظة، ومنحهم فرصة الإشتراك فى الأندية، والإتحادات والبطولات الدولية، وإعداد بطل قومى يرفع إسم مصر عالياً فى المحافل الدولية، مؤكداً على أهمية الإهتمام بالنشئ وتنميته وتطوير قدراتهم رياضياً وثقافياً وعلمياً.

ومن جانبه أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن الهدف من المشروع، هو إعداد وتأهيل الموهوبين رياضياً من قبل المتخصصين، ويستهدف الطلاب والطالبات فى مراحل التعليم المختلفة "الإبتدائى، والإعدادى، والثانوى العام والفنى" بجميع قرى ومدن المحافظة .

وفى نفس السياق، أوضح وائل الألفى مدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، أن الإختبار يتضمن 9 ألعاب رياضية مختلفة، وهى "كرة اليد، والسلة، والمصارعة، ورفع الأثقال، وتنس الطاولة، وألعاب القوى، والملاكمة، والتايكوندو، والجودو"، مشيراً إلى أن الإختبارات تبدأ من يوم الأحد 4 مارس 2018م، وتستمر حتى الثلاثاء 20 مارس 2018م، وذلك بإستاد جامعة الزقازيق، وبحضور متخصصين رياضيين من وزارة الشباب والرياضة، لإجراء الإختبارات اللازمة للطلاب المشاركين فى الألعاب المختلفة .

 


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