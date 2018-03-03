اليوم السابع: سماسرة الموت يفضحون لعبة "الاختفاء القسرى"







يفضح اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة خطط التجنيد الإرهابية تستهدف الطلاب تحت عنوان "سماسرة الموت يفضحون لعبة "الاختفاء القسرى".. قصص تجنيد طلاب بالمدارس والجامعات ضمن صفوف الجماعات الإرهابية عبر وسطاء الجحيم و"فيس بوك"..خالد لوالديه" دمكم مباح".. ووالده:" دعيت عليه فى صلاة الفجر".. ومريم من الطب لإمداد"داعش" بالقوافل.. ووالدتها:"ياريتنى ما خلفتها".. ومحمد سرق متعلقات أبويه لاستكمال مسيرة التطرف.

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