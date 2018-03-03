"الوطنية للصحافة" تنتهى من إعداد استمارة تقييم لأداء المؤسسات القومية







كتب محمد السيد

انتهت الهيئة الوطنية للصحافة من إعداد استمارة تقييم شامل لأداء المؤسسات الصحفية القومية، يشمل الأوضاع المالية، والأصول غير المستغلة، ومدى النجاح الذى تحقق أو الإخفاق الذى منيت به خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الهيئة أن الاستمارة ستتضمن معلومات تفصيلية عن توزيع الصحف، والمحتوى التحريرى، والمرتجع والموزع والمباع، والموارد الإعلانية، وحجم الأرباح أو الخسائر، على أن يشمل التقييم رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف وكافة الإصدارات.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المهندس ياسر القاضى؛ لتحديث بوابات الصحف القومية وتطوير العنصر البشرى، وذلك بمقر الوزارة بالقرية الذكية.