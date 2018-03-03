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"الوطنية للصحافة" تحيل واقعة التلاعب ببدل مؤسسة دار التحرير إلى النيابة العامة

السبت، 03 مارس 2018 08:29 م
"الوطنية للصحافة" تحيل واقعة التلاعب ببدل مؤسسة دار التحرير إلى النيابة العامة مؤسسة دار التحرير للطبع





كتب محمد السيد
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قالت مصادر مطلعة أن الهيئة الوطنية للصحافة اكتشفت بعض التلاعب فى بدل التدريب و التكنولوجيا الخاص بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر عن عامى 2014-2015 وذلك أثناء مراجعتها لكشوف البدل الخاص بالمؤسسات القومية.

 

وأضافت المصادر، أن الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر تجرى تحقيقا فى الواقعة، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للصحافة قررت بالإجماع إيقاف المسئول عن هذه التصرفات فى هذه الفترة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

 

ومن جانبه علق الكاتب الصحفى سعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر ،على ما ردد حول وجود تلاعب فى بدل التدريب و التكنولوجيا الخاص بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، قائلا إن الأزمة منذ فترة وأن الهيئة الوطنية للصحافة تحقق فى هذا الأمر.

وأضاف سعد سليم فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الرقابة الإدارية حققت فى الأمر منذ فترة و أنها أعطت الموضوع للهيئة الوطنية للصحافة، متابعا: "الفلوس موجودة و لا يوجد اختلاس ولا صحة لغلق بعض المكاتب و الأمر فى أيد الهيئة الوطنية للصحافة هى المسئولة عن هذا الملف و يحققوا فيه".

 

 


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