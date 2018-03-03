النيابة تأمر بالتحفظ على سائق ميكروباص تسبب فى تفحم 9 أشخاص بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

قرر عمرو فتحى وكيل نيابة التل الكبير والقصاصين بإشراف يوسف الدفتار رئيس النيابة والمستشارين عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية وياسر أبوغنيمة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، التحفظ على المتهم "خالد ف ع" سائق السيارة الميكروباص التى تسببت فى مصرع 9 أشخاص وتفحم جثثهم فى حادث طريق الإسماعيلية، كما قررت النيابة إجراء تحليل مخدرات للسائق.

وكان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتلقيه بلاغًا عن وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة "بيجو" على طريق الإسماعيلية-القاهرة الصحراوي، بالكيلو 86، دائرة مركز القصاصين، ما أدى إلى اشتعال النيران فى السيارة البيجو.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وسيارات المطافى إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن تفحم جثث 9 أشخاص وإصابة 8 آخرين، والمصابين هم مصطفي عبد الحميد عبد الحفيظ 45 عامًا، وعلي إسماعيل صابر 33 عامًا، ومحمد عبد الحكيم عبد الحكيم 29 عامًا، وكريم يحيي أحمد 36 عامًا، وكريم ناصر عبد المنعم 22 عامًا، وأحمد شعبان بخيت 36 عامًا، وخالد فتحي عبد الحميد 45 عامًا، ورضا أحمد عايد 38 عامًا، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام؛ لتلقى العلاج اللازم، فيما تم نقل جثث المتوفيين إلى ثلاجة مستشفى التل الكبير والقصاصين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.