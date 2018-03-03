النيابة بـ"فض رابعة": "الإخوان استقطبوا الشعب بشعارات دينية لتحقيق مصالحهم"







كتب أحمد الجعفرى

قال ممثل النيابة العامة فى مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، فى محاكمة بديع و738 متهمًا فى قضية "فض اعتصام رابعة"، إن المتهمين كادوا المكائد لمصر للنيل منها، ولكنها وقفت بكل شموخ ضد مخططهم الإجرامى، مثلما وقفت على مر التاريخ.

وتابع ممثل النيابة فى مرافعته، أن الشيطان زين للإخوان التستر خلف الدين من أجل حكم البلاد، واستقطاب الشعب بشعارات "الإسلام هو الحل" و"الخلافة الإسلامية"، من أجل استعطاف البسطاء، ولكنهم ضلوا، فصدق فيهم قول الله "فكانوا من الأخسرين أعمالا".

وأضاف أن المتهمين خلقوا بين الشريعة والشرعية لاستقطاب العامة، وتحقيق مصالح سياسية لا تمت للدين بصلة، وطلب من المحكمة توقيع الجزاء العادل عليهم، اقتصاصا من تلك الجماعة التى جعلت من منابرها الإعلامية تشيع الفتن.

والمتهمون فى القضية هم قيادات الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل المعزول محمد مرسى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.