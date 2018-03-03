المليشيات الحوثية تأمر باعتقال 50 من عناصرها الفارة من جبهات القتال باليمن







صنعاء(أ ش أ)

أفادت مصادر أمنية يمنية بأن مليشيات الحوثى أصدرت أمرا بالقبض على 50 من عناصرها بعد يوم من فرارهم من جبهات القتال، خصوصا عند أطراف مديرية الجراحى.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن المصادر - التى لم تسمها - إن قيادات حوثية عممت على نقاط تفتيشها فى الساحل الغربى أسماء الفارين للقبض عليهم، وذلك بحجة فرارهم من الجبهات بعد أن تكبدوا خسائر بشرية ومادية.

يذكر أن مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن قد دمرت - فى وقت سابق - تعزيزات لميليشيات الحوثي، كانت فى طريقها إلى جبهتى كتاف والبقع شمال محافظة صعدة.

من جهتها أعلنت قيادة محور تعز العسكرى باليمن اليوم السبت، مقتل 613 مسلحا من ميليشيات الحوثي، بينهم 4 قيادات بارزة، وإصابة 1027 آخرين فى العملية العسكرية الواسعة لاستكمال تحرير محافظة تعز جنوب غربى اليمن، خلال فبراير الماضي.

وأوضحت القيادة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية - أن ميليشيات الحوثى تكبدت خلال المواجهات خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد العسكري، شملت 4 مخازن أسلحة، و6 دبابات، إضافة إلى تدمير عربتى BMB، وعربتى (كاتيوشا)، و13 مدفعا، و6 رشاشات، إلى جانب تدمير 19 طقما عسكريا.

وأشارت إلى أن قوات الجيش - خلال فبراير الماضى - تمكنت من تحرير مساحات واسعة فى محافظة تعز من سيطرة الميليشيات تمثلت فى منطقة سائلة أبعر وقرية اللصب ومناطق الجيرات والصرمين وتلال الكريفة والعصيد والفراوش، جنوب شرق المحافظة، وحققت تقدماً نوعياً تمثل فى تحرير قلعة لوزم باتجاه منطقة عدنة، وجبل الكريفات الاستراتيجى المطل على تلتى السلال والجعشة وخط الحوبان شرق المدينة.

وأوضحت أن قوات الجيش اليمنى تقدمت فى شمال المدينة، وحررت عددا من المواقع فى محيط جبل الوعش الاستراتيجي، وأجزاء واسعة من مديرية الصلو، وعددا من المواقع فى عزلة الأقروض بمديرية المسراخ، جنوب المحافظة، إلى جانب تحرير جبل حيد الحمام الاستراتيجى وجبل رحنق بمديرية مقبنة، غرب المحافظة.

ولفت البيان إلى دور مقاتلات التحالف العربى فى تحقيق تلك الانتصارات، وذلك من خلال غاراتها المكثفة التى استهدفت آليات وتجمعات وتعزيزات للمليشيات فى مناطق مختلفة من تعز.

وكانت قيادة محور تعز قد أعلنت - فى 19 فبراير الماضى - مقتل 426 من مسلحى ميليشيات الحوثى منذ انطلاق العملية العسكرية الواسعة لاستكمال تحرير محافظة تعز جنوب غربى اليمن، أواخر يناير الماضى.