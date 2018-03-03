"المستثمرين" يعقد لقاء مع وزير الإسكان حول شروط مجلس أمناء المدن الجديدة







كتب هانى الحوتى تصوير أحمد هندى

قرر الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة فريد خميس، الترتيب لعقد لقاء مع المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة القريبة القادمة، لمناقشة شروط الترشح لمجلس أمناء المدن الجديدة لدورتها الحالية، جاء ذلك عقب مذكرة تقدم بها أسامة حفيلة عضو مجلس الإدارة لمناقشة القرار.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فتحت باب تلقى طلبات الترشيح لعضوية مجلس أمناء المدن الجديدة في دورتها الجديدة في مدن: العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – السادات- 15 مايو – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة – الشيخ زايدة - القاهرة الجديدة – الشروق – بدر - العبور - الصالحية الجديدة – بني سويف الجديدة – النوبارية الجديدة – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة.

وحددت الهيئة شروط الترشح من خلال التمتع بالجنسية المصرية ومن أبوين مصريين، محل إقامة بالمدينة المراد التقدم للترشيح بها مثبت بالرقم القومى، لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، مؤهل متوسط على الأقل، ألا يكون المتقدم من العاملين بالهيئة أو أحد أجهزتها، ألا يكون سبق له المشاركة في مجالس الأمناء منذ دورتين سابقتين.

واثار الشرط الأخير، رفض أعضاء اتحاد المستثمرين، وطالبوا باستثناء رئيس مجلس إدارة جمعيات المستثمرين من الشرط الأخير.