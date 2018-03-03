video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 مارس 2018 02:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"المستثمرين" يعقد لقاء مع وزير الإسكان حول شروط مجلس أمناء المدن الجديدة

السبت، 03 مارس 2018 07:29 م
"المستثمرين" يعقد لقاء مع وزير الإسكان حول شروط مجلس أمناء المدن الجديدة محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين





كتب هانى الحوتى تصوير أحمد هندى
إضافة تعليق

قرر الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة فريد خميس، الترتيب لعقد لقاء مع المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة القريبة القادمة، لمناقشة شروط الترشح لمجلس أمناء المدن الجديدة لدورتها الحالية، جاء ذلك عقب مذكرة تقدم بها أسامة حفيلة عضو مجلس الإدارة لمناقشة القرار.
 
 
 
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فتحت باب تلقى طلبات الترشيح لعضوية مجلس أمناء المدن الجديدة في دورتها الجديدة في مدن: العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – السادات- 15 مايو – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة – الشيخ زايدة - القاهرة الجديدة – الشروق – بدر - العبور - الصالحية الجديدة – بني سويف الجديدة – النوبارية الجديدة – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة.
 
 
وحددت الهيئة شروط الترشح من خلال التمتع بالجنسية المصرية ومن أبوين مصريين، محل إقامة بالمدينة المراد التقدم للترشيح بها مثبت بالرقم القومى، لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، مؤهل متوسط على الأقل، ألا يكون المتقدم من العاملين بالهيئة أو أحد أجهزتها، ألا يكون سبق له المشاركة في مجالس الأمناء منذ دورتين سابقتين.
 
 
 
واثار الشرط الأخير، رفض أعضاء اتحاد المستثمرين، وطالبوا باستثناء رئيس مجلس إدارة جمعيات المستثمرين من الشرط الأخير.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اتحاد المستثمرين يعد حملة إعلانية لحشد التصويت للانتخابات الرئاسية (صور)

رئيس لجنة الصحة باتحاد المستثمرين: 20 صنف دواء ليس لها بدائل أخرى

اتحاد المستثمرين: حصر المصانع المتوقفة خلال 10 أيام وننسق مع الدولة لتشغيلها

اخبار الاقتصاد

اتحاد المستثمرين

مجلس امناء

المدن الجديدة



لا تفوتك
السيسى يؤكد تطلع مصر لزيادة حجم أنشطة "هواوي" العالمية

السيسى يؤكد تطلع مصر لزيادة حجم أنشطة "هواوي" العالمية

نقيب الفلاحين: مصر فى حالة حرب وتستدعى الجندى عبد الفتاح السيسى لقيادتها (صور)

نقيب الفلاحين: مصر فى حالة حرب وتستدعى الجندى عبد الفتاح السيسى لقيادتها (صور)

حيثيات "الدستورية العليا" بشأن صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. المحكمة: جميع الأحكام القضائية جاءت عدوانا على اختصاص البرلمان.. وتؤكد: توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية من الأعمال السيادية

حيثيات "الدستورية العليا" بشأن صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. المحكمة: جميع الأحكام القضائية جاءت عدوانا على اختصاص البرلمان.. وتؤكد: توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية من الأعمال السيادية

النقابات تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى.. نقيب المعلمين: محاولات أهل الشر لطمس إنجازاته لن تنجح.. و"العلاج الطبيعى": انتشل مصر من الغرق وأعادها للريادة.. "الزراعيين": حقق مشروعات عملاقة وبادرنا بميلون توكيل

النقابات تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى.. نقيب المعلمين: محاولات أهل الشر لطمس إنجازاته لن تنجح.. و"العلاج الطبيعى": انتشل مصر من الغرق وأعادها للريادة.. "الزراعيين": حقق مشروعات عملاقة وبادرنا بميلون توكيل

أم تجنى أرباحا من بيع حليبها للاعبى كمال الأجسام بقبرص

أم تجنى أرباحا من بيع حليبها للاعبى كمال الأجسام بقبرص

7 دقائق لا تفوتك من المتعة لسحر محمد صلاح مع ليفربول.. فيديو

7 دقائق لا تفوتك من المتعة لسحر محمد صلاح مع ليفربول.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة