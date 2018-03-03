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المرور يشن حملات على سيارات النقل لتحميل الركاب بالصندوق الخلفى بالطرق

السبت، 03 مارس 2018 11:13 ص
المرور يشن حملات على سيارات النقل لتحميل الركاب بالصندوق الخلفى بالطرق حملة مرورية - صورة أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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عززت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق بناء على تعليمات اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية، على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفى وحملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.

 

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية والتواجد الميدانى على الطرق الرئيسة تحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

 

 


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