المجلس الخاص بمجلس الدولة يتبرع لدعم المجهود الحربى

المجلس الخاص بمجلس الدولة يتبرع لدعم المجهود الحربىالسبت، 03 مارس 2018 06:10 م
المستشار أحمد أبو العزم والمستشار فؤاد عبد الفتاح
كتب أحمد عبد الهادى
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قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس المجلس، بجلسته المنعقدة اليوم تثمين وتأييد جهود وتضحيات القوات المسلحة فى محاربة الإرهاب الأسود وتبرع رئيس وجميع أعضاء المجلس الخاص، والمستشار فؤاد عبد الفتاح، الأمين العام، ورئيس الأمانة الفنية بمبلغ 3 آلاف جنيه تدعيما للمجهود الحربى.
ودعى المجلس الخاص خلال بيانه - مستشارى وقضاة مجلس الدولة إلى التبرع لذات الغرض وهو دعم قواتنا الباسلة فى سيناء وجميع انحاء الجمهورية.
وكلف المجلس الخاص الامين العام، بإخطار الزملاء وتنفيذ هذا القرار على أن يتم توريد التبرعات لصندوق "تحيا مصر".
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