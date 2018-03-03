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الكرملين: تمديد العقوبات الأمريكية على روسيا "غير شرعى"

السبت، 03 مارس 2018 02:59 م
الكرملين: تمديد العقوبات الأمريكية على روسيا "غير شرعى" المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف





موسكو (أ ش أ)
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وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف، تمديد العقوبات الأمريكية ضد روسيا بأنه "غير شرعى"، مشيرا إلى أن هذه العقوبات تضر بالشعبيين الأمريكى والروسى.

وقال بيسكوف - فى تصريحات للصحفيين اليوم  السبت، "إن الكرملين يعتقد أن تمديد العقوبات الأمريكية على روسيا لمدة عام آخر "غير شرعى"، مضيفا "أن هذه القضية ليست على جدول أعمالنا، ونحن لم نبدأ أبدا بهذه العقوبات، ونعتبرها ضارة لشعبى البلدين وللعالم بأسره".

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أعلنت أن الولايات المتحدة قد بدأت فرض عقوبات على روسيا فى إطار قانون (مواجهة أعداء أمريكا) ؛ وذلك اعتبارا من 29 يناير الماضى.

وفى هذا الإطار، أدرجت الولايات المتحدة أواخر يناير الماضى 114 وزيرا روسيا وشخصيات فى الدولة وسياسيين مقربين من القيادة الروسية بينهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية الروسيين ورئيس هيئة الأركان والسكرتير الصحفى للرئيس الروسى إضافة إلى رئيس الإدارة الرئاسية الروسية ضمن "قائمة الكرملين" للعقوبات. 


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