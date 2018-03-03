القوات اليمنية تسيطر على جبل الظهر الاستراتيجى وعدة مواقع أخرى بمحافظة البيضاء







عدن (أ ش أ)

سيطرت قوات النخبة التابعة للجيش الوطنى اليمنى والمقاومة الشعبية اليوم السبت،على جبل الظهر الاستراتيجى وعدة مواقع أخرى فى جبهة ناطع بمحافظة البيضاء.

ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية عن مصادر ميدانية يمنية قولها إن قوات الجيش كانت قد واصلت تقدمها الميدانى فى مديرية ناطع شرق البيضاء وسط اليمن، وحررت عددا من المواقع فى منطقة إعشار.

وأشارت المصادر إلى ضبط الجيش اليمنى كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التابعة للحوثيين من المواقع المحررة.

يأتى هذا فى وقت استهدفت طائرات تحالف العربى الدعم للشرعية فى اليمن مخازن ومخابئ أسلحة وذخائر وتجمعات لعناصر ميليشيات الحوثى فى جزيرة كمران شمال غرب مدينة الحديدة.