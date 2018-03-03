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القبض على عاطل بحوزته بندقية آلية فى حملة أمنية بالإسكندرية

السبت، 03 مارس 2018 10:53 ص
القبض على عاطل بحوزته بندقية آلية فى حملة أمنية بالإسكندرية بندقية آلية - أرشيفية





الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية، حملة أمنية على البؤر الإجرامية.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم محرم بك، من ضبط "م ق ا" 29 سنة عاطل مقيم عزبة الهجانة دائرة قسم أول العامرية، السابق اتهامه فى "8" قضايا "سلاح أبيض – سرقة – ضرب" منهم القضية جنح قسم محرم بك "سلاح أبيض"، وبحوزته بندقية آليه عيار7.62× 39 مم، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط 4 قطع سلاح نارى بدون ترخيص، و8 قضايا اتجار فى المخدرات، و10 قضايا أقراص مخدرة، و50 قضية سلاح أبيض، كما تم شن حملة مرورية مكبرة أسفرت عن ضبط 1384 مخالفة مرورية.

 

 

 


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