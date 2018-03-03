القبض على المتهم الثالث فى واقعة مقتل شخصين بمشاجرة بالبحيرة







البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة إيتاى البارود، برئاسة الرائد إسلام السعدنى رئيس المباحث، من إلقاء القبض على المتهم الثالث بقتل شخصين، احتجاجًا على منعهم من دخول منزلهم بعد الحكم عليهم بجلسة عرفية بمغادرة العزبة، لتسبب والدهم بوفاة فلاح بمشاجرة لخلافات بسبب الجيرة.

وكان اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من مركز شرطة إيتاى البارود، بسماع دوى إطلاق أعيرة نارية بعزبة الرزقة بدائرة المركز.

وبالانتقال، تبين من الفحص مقتل كل من "شعبان ع خ"، و"فتحى م ع" بطلقات نارية نتيجة إطلاق كل من "هشام ا ع" 30 سنة، و"عمر ا ع" 21 سنة، و"أسامة ا ع" أشقاء النيران عليهم أثناء محاولتهم دخول العزبة عنوة بعد الحكم عليهم بمغادرتها منذ فترة بناء على حكم جلسة عرفية لقتل والدهم أحد الأشخاص لخلافات بينهم وقضى فترة عقوبته بالسجن.

وكشفت التحريات الأولية لضباط المباحث، أن المتهمين بعد خروج والدهم من السجن، عقدوا العزم على العودة مرة أخرى لمنزلهم، حيث جلب المتهمين أسلحة نارية، وأثناء دخولهم لمسقط رأسهم حاول الأهالى منعهم، مما دفعهم لإطلاق أعيرة نارية نتج عنها مصرع شخصين.

وتمكن ضباط المباحث برئاسة الرائد إسلام السعدنى رئيس المباحث بقسم شرطة إيتاى البارود، من ضبط المتهم الأول والثانى وبحوزتهما بندقيتان آليتان آليتين، وضبط بندقية آلية، وعدد من الطلقات النارية خاصة بالمتهم الثالث الهارب والذى تم ضبطه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4308 جنايات إيتاى البارود، وبالعرض على المستشار إبراهيم المنشاوى مدير نيابة إيتاى البارود وسكرتارية محمد الجمل، قرر حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.