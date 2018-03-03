العراق: اللجنة الأمنية بديالى تؤجل عودة ألف أسرة نازحة بسبب المؤشر الأمنى







(أ ش أ)

أكدت اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة ديالى العراقية اليوم السبت، أن نحو ألف أسرة نازحة تم تأجيل عودتها إلى إشعار آخر بسبب المؤشر الأمني، مشيرة إلى وجود جهود جدية لحسم الملف فى الفترة المقبلة.

وقال عضو اللجنة الأمنية فى مجلس المحافظة عبد الخالق العزاوى، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن "جهود إعادة الأسر النازحة إلى المناطق المحررة فى ديالى مستمرة وتحقق نتائج إيجابية فى تسريع وتيرة العودة لإنهاء أزمة النزوح القسرى لدواع إنسانية، كما أنها ستسهم فى السيطرة على المناطق المحررة وتعزيز أمنها الداخلي".

وكانت آلاف الأسر النازحة عادت إلى منازلها فى ديالى خلال العامين الماضيين ضمن برنامج حكومى خاضع لإشراف المؤسسة الأمنية لإنهاء ملف النزوح القسري.