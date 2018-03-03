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العثور على طفل حديث الولادة فى حالة تعفن بطما سوهاج

السبت، 03 مارس 2018 10:29 ص
العثور على طفل حديث الولادة فى حالة تعفن بطما سوهاج جثة - صورة أرشيفية





سوهاج محمود مقبول
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يكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج برئاسة المقدم هيثم الدركونى رئيس مباحث مركز شرطة طما، جهودهم من أجل كشف غموض العثور على جثة طفل حديث الولادة على حافة مصرف قرية كوم العرب فى حالة تعفن.

 

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بالعثور على جثة طفل مربوط الحبل السرى وفى حالة تعفن داخل قطعة قماش.

 

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما، وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال والمقدم هيثم الدكرونى رئيس مباحث المركز وجود جثة طفل ذكر "حديث الولادة" ملفوف بقطعة من القماش ومربوط الحبل السرى وبمناظرتها تبين أنها فى حالة تعفن.

 

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 933 إدارى المركز لسنة 2018 وبالعرض على النيابة العامة وقررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.


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